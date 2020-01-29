Каргинов: в нашей семье любовь к автоспорту передаётся из поколения в поколение
- РИА Новости
«У меня двое сыновей, оба интересуются автогонками. Старший пошёл по моим стопам. Он уже трёхкратный призёр Татарстана по картингу. Сейчас мой отец занимается с ним, а до этого он всё время посвятил занятиям картингом со мной. И до сих пор не устал. Наверное, любовь к автоспорту передаётся из поколения в поколение: в своё время от отца мне, а теперь и моему сыну. Но это естественно». — заявил Каргинов RT.
Также автогонщик добавил, что не уверен, что его детям стоит идти в профессиональный спорт.
«Иногда у меня бывают сомнения относительно того, нужен ли вообще моим детям большой спорт. В первую очередь это тяжёлый труд, а все эти победы — лишь верхушка айсберга. А под ней — упорная работа изо дня в день. Дисциплина, ранние подъёмы, спортзал», — добавил победитель «Дакара».
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