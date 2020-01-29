Каргинов: в нашей семье любовь к автоспорту передаётся из поколения в поколение

Победитель ралли-рейда «Дакар-2020» в категории грузовиков пилот команды «КамАЗ-Мастер» Андрей Каргинов рассказал, что его сыновья также увлекаются автогонками.

«У меня двое сыновей, оба интересуются автогонками. Старший пошёл по моим стопам. Он уже трёхкратный призёр Татарстана по картингу. Сейчас мой отец занимается с ним, а до этого он всё время посвятил занятиям картингом со мной. И до сих пор не устал. Наверное, любовь к автоспорту передаётся из поколения в поколение: в своё время от отца мне, а теперь и моему сыну. Но это естественно». — заявил Каргинов RT.

Также автогонщик добавил, что не уверен, что его детям стоит идти в профессиональный спорт.

«Иногда у меня бывают сомнения относительно того, нужен ли вообще моим детям большой спорт. В первую очередь это тяжёлый труд, а все эти победы — лишь верхушка айсберга. А под ней — упорная работа изо дня в день. Дисциплина, ранние подъёмы, спортзал», — добавил победитель «Дакара».

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