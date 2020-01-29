Федерера оштрафовали за нецензурное высказывание на корте
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Как сообщает ESPN, организаторы турнира оштрафовали титулованного швейцарца на $3 тыс.
Федерер выругался на смеси нескольких языков по ходу третьего сета матча с американцем Теннисом Сандгреном, и такое поведение третьей ракетки мира не осталось без внимания линейного судьи.
Отмечается, что это всего второй случай, когда Федерер был оштрафован на турнирах Большого шлема. Предыдущий произошёл в 2009 году на US Open.
Ранее сообщалось, что Зверев победил Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open.