Федерера оштрафовали за нецензурное высказывание на корте

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Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер был оштрафован за своё поведение в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Федерера оштрафовали за нецензурное высказывание на корте
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, организаторы турнира оштрафовали титулованного швейцарца на $3 тыс.

Федерер выругался на смеси нескольких языков по ходу третьего сета матча с американцем Теннисом Сандгреном, и такое поведение третьей ракетки мира не осталось без внимания линейного судьи.

Отмечается, что это всего второй случай, когда Федерер был оштрафован на турнирах Большого шлема. Предыдущий произошёл в 2009 году на US Open.

Ранее сообщалось, что Зверев победил Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open.

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