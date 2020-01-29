Федерера оштрафовали за нецензурное высказывание на корте

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер был оштрафован за своё поведение в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

Как сообщает ESPN, организаторы турнира оштрафовали титулованного швейцарца на $3 тыс.

Федерер выругался на смеси нескольких языков по ходу третьего сета матча с американцем Теннисом Сандгреном, и такое поведение третьей ракетки мира не осталось без внимания линейного судьи.

Отмечается, что это всего второй случай, когда Федерер был оштрафован на турнирах Большого шлема. Предыдущий произошёл в 2009 году на US Open.

Ранее сообщалось, что Зверев победил Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open.