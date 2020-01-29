Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»
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Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Оттаве» принесли шайбы Жан-Габриэля Пажо, Тайлера Энниса, Майка Райлли, Марка Боровецки и Никиты Зайцева, впервые забившего в нынешнем сезоне. Артём Анисимов и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.
«Баффало» ответил голами Сэма Райнхарта и Джека Айкела.
В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» на выезде по буллитам взял верх над «Калгари Флеймз» — 5:4.
Ранее сообщалось, что хоккеисту «Сент-Луиса» Тарасенко может потребоваться больше времени на восстановление.