Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Оттаве» принесли шайбы Жан-Габриэля Пажо, Тайлера Энниса, Майка Райлли, Марка Боровецки и Никиты Зайцева, впервые забившего в нынешнем сезоне. Артём Анисимов и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.

«Баффало» ответил голами Сэма Райнхарта и Джека Айкела.

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» на выезде по буллитам взял верх над «Калгари Флеймз» — 5:4.

Ранее сообщалось, что хоккеисту «Сент-Луиса» Тарасенко может потребоваться больше времени на восстановление.

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