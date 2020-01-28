Азмун: если Дзюба станет лучшим бомбардиром РПЛ, я порадуюсь за него

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал о соперничестве с Дзюбой в гонке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для нас совершенно не важна статистика — кто сколько забил, кто сколько отдал результативных передач. Главное, чтобы был результат у команды. И не только я, все футболисты стараются помочь клубу добиться успехов. А кто сколько забивает — не так важно. Если Дзюба станет лучшим бомбардиром по итогам чемпионата, я лишь порадуюсь за него», — цитирует Азмуна Sport24.

В текущем сезоне у иранского форварда семь голов в 18 матчах. Дзюба отличился 11 раз в 19 поединках.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Мак продолжит карьеру в «Коньяспоре».