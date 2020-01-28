Слуцкий объяснил, почему предпочёл «Рубин» московскому ЦСКА и другим клубам

Леонид Слуцкий рассказал, что представители казанского «Рубина» вышли на него всего через несколько дней после увольнения из нидерландского «Витесса».

Специалист также признался, что всегда открыт к переговорам.

«Не знаю, как с другими, но со мной легко. Когда у меня происходит энергетический контакт с кем-то, подписываю контракт сразу, вслепую. Всё было очень легко. Буквально через несколько дней после ухода из «Витесса» мне позвонили», — заявил Слуцкий в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Кроме того, тренер объяснил, почему нарушил данное ранее обещание вернуться в ЦСКА.

«Ну, «Рубин» — это братский клуб. Когда матч между командами? Ещё не скоро, в мае. Моя команда сейчас в сложной ситуации. Впервые буду с теми, кто борется за прописку в РПЛ. Раньше тренировал тех, кто боролся медали. Как меня приняли в Казани? Предложили поучаствовать в конкурсе по поеданию эчпочмаков. Но дело в том, что неважно, что предложить мне поедать, я все равно буду чемпион», — констатировал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что спонсором «Спартака» стала китайская компания по производству телефонов.