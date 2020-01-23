Кокляев заявил о намерении строить карьеру в боксе и сбросить вес

Короткая ссылка
Российский мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил о намерении продолжить карьеру в боксе.
Кокляев заявил о намерении строить карьеру в боксе и сбросить вес
  • globallookpress.com

По его словам, перед боем против Александра Емельяненко он травмировал плечо, в котором сохраняются болевые ощущения. После прохождения курса лечения Кокляев вновь будет пробовать себя на ринге.

«Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емельяненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать. Формат пока я вам не скажу. Будет бой с Емельяненко или нет — это уже не важно. Важно показать мой бокс и сбросить вес килограммов до 125», — цитирует Кокляева «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что отец Хабиба обвинил Макгрегора в фиксированном результате боя с Серроне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить