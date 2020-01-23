Кокляев заявил о намерении строить карьеру в боксе и сбросить вес

Российский мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил о намерении продолжить карьеру в боксе.

По его словам, перед боем против Александра Емельяненко он травмировал плечо, в котором сохраняются болевые ощущения. После прохождения курса лечения Кокляев вновь будет пробовать себя на ринге.

«Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емельяненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать. Формат пока я вам не скажу. Будет бой с Емельяненко или нет — это уже не важно. Важно показать мой бокс и сбросить вес килограммов до 125», — цитирует Кокляева «Спорт-экспресс».

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