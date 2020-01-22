«Барселона» вырвала путёвку в 1/8 финала Кубка Испании на 4-й добавленной минуте
- globallookpress.com
Матч против команды из третьего по рангу дивизиона страны сложился для каталонцев непросто. В дебюте хозяева повели в счёте усилиями Пепа Кабалле. «Барса» смогла восстановить равновесие на табло лишь на 72-й минуте, это сделал Антуан Гризманн. Он же на четвёртой добавленной минуте принёс своему клубу победу.
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