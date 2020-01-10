Тренер по фигурному катанию Мишин: приветствую появление пива на футболе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал возвращение пива на футбольные арены России.

Запрет на продажу этого слабоалкогольного напитка на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. 13 декабря 2019 года Государственная дума приняла в первом чтении закон о снятии запрета на продажу пива и пивных напитков на футбольных соревнованиях. Второе и третье чтения законопроекта пройдут весной.

Рассказывая о своём отношении к инициативе парламентариев, Мишин поставил пиво в один ряд с такими достижениями мировой цивилизации, как укрощение огня, изобретение колеса и электричества.

«Я приветствую появление пива на футболе. Для клубов это возможность привлечения новых спонсоров, а для людей — способ сделать праздник похода на матчи более интересным. Так что я за. Хорошие стадионы после чемпионата мира в России у нас остались, а когда на них в 2018-м продавали пиво, это был только плюс», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА объявил о расставании с бразильским полузащитником Лукасом Сантосом.