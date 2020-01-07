Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
В конце третьего периода финального матча чемпионата мира один из игроков канадской команды выбросил шайбу за пределы площадки и попал в камеру TSN. Судьи не стали наказывать Канаду удалением. Россияне сочли, что арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил. В итоге канадцы победили со счётом 4:3 и завоевали трофей.
Дмитрий Воронков против камеры TSN. pic.twitter.com/mudBAkfHfL— sports_centre (@sportscentre9) January 7, 2020
Ранее сообщалось, что хоккеист молодёжной сборной Канады назвал камеру TSN MVP финала чемпионата мира.