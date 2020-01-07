Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ

Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».

В конце третьего периода финального матча чемпионата мира один из игроков канадской команды выбросил шайбу за пределы площадки и попал в камеру TSN. Судьи не стали наказывать Канаду удалением. Россияне сочли, что арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил. В итоге канадцы победили со счётом 4:3 и завоевали трофей.

Ранее сообщалось, что хоккеист молодёжной сборной Канады назвал камеру TSN MVP финала чемпионата мира.