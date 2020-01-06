В Якутии прошёл марафон «Полюс холода»

В Якутии состоялся II Международный экстремальный марафон «Полюс холода», сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт правительства Республики Саха.

Участники марафона, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пробежали 42 км 195 м при температуре -45 °С.

«Его задачами стали не только популяризация бега на длинные дистанции как одного из эффективных средств укрепления здоровья и привлечение молодёжи к занятиям стайерским, марафонским бегом, но и пропаганда героических поступков и знаменательных дат в истории России и Якутии, воспитание гордости за ратные и трудовые подвиги», — отметили в правительстве.

Победитель среди мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, многократный чемпион и призёр республиканских соревнований по лёгкой атлетике Василий Лукин, преодолел дистанцию за 3 часа 32 минуты.

Александра Митина, одержавшая победу среди женщин в этой возрастной категории, пробежала расстояние за 4 часа 33 минуты 43 секунды.

Ранее российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин заявил, что хочет установить рекорд в марафоне при сверхнизких температурах.