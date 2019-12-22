Драчёв: IBU пока не располагает информацией от WADA

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что на данный момент санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не мешают ряду российских спортсменов выступать на крупных соревнованиях.

«У нас на данный момент нет больших претензий, идёт общая информационная работа со всеми структурами Международного союза биатлонистов и WADA. Мы собираем информацию, насколько санкции коснутся Логинова, Старых и Глазыриной. Если будут какие-то действия, то мы сразу примем определённые действия, чтобы доукомплектовать команду в случае наихудшего», — цитирует Драчёва ТАСС.

Однако президент СБР добавил, что в настоящее время упомянутым спортсменам не грозит отстранение от соревнований.

«Пока всё складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать. Ждём первых решений WADA и Российского антидопингового агентства по судам. IBU пока не располагает полной информацией от WADA. Мы представляем, кто у нас может быть в зоне риска, но эта зона не объявлена. Мы просто готовимся, как с весны готовились к решению WADA, понимая, каким оно будет, поэтому больше обкатывали молодежь», — добавил президент СБР.

Все три спортсмена в своей карьере сдавали положительные допинг-тесты и были дисквалифицированы на длительный срок. Согласно санкциям WADA, российских спортсменов с допинговой историей могут не допустить к крупным соревнованиям даже под нейтральным флагом.

Ранее Драчёв заявил, что технические средства не позволяют российским биатлонистам бороться и противостоять соперникам в дождливую погоду.