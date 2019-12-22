Драчёв: IBU пока не располагает информацией от WADA
- РИА Новости
«У нас на данный момент нет больших претензий, идёт общая информационная работа со всеми структурами Международного союза биатлонистов и WADA. Мы собираем информацию, насколько санкции коснутся Логинова, Старых и Глазыриной. Если будут какие-то действия, то мы сразу примем определённые действия, чтобы доукомплектовать команду в случае наихудшего», — цитирует Драчёва ТАСС.
Однако президент СБР добавил, что в настоящее время упомянутым спортсменам не грозит отстранение от соревнований.
«Пока всё складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать. Ждём первых решений WADA и Российского антидопингового агентства по судам. IBU пока не располагает полной информацией от WADA. Мы представляем, кто у нас может быть в зоне риска, но эта зона не объявлена. Мы просто готовимся, как с весны готовились к решению WADA, понимая, каким оно будет, поэтому больше обкатывали молодежь», — добавил президент СБР.
Все три спортсмена в своей карьере сдавали положительные допинг-тесты и были дисквалифицированы на длительный срок. Согласно санкциям WADA, российских спортсменов с допинговой историей могут не допустить к крупным соревнованиям даже под нейтральным флагом.
Ранее Драчёв заявил, что технические средства не позволяют российским биатлонистам бороться и противостоять соперникам в дождливую погоду.