СМИ: Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет

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Российский специалист Леонид Слуцкий назначен главным тренером казанского «Рубина».
СМИ: Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казанцев, контракт со Слуцким рассчитан на пять лет.

Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого он ушёл в отставку в конце ноября. В России он работал в «Уралане», «Динамо», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, а также с национальной командой.

Напомним, что 16 декабря «Рубин» отправил в отставку Романа Шаронова, который возглавлял команду с июня 2019 года.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее в «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого.

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