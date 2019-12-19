СМИ: Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет

Российский специалист Леонид Слуцкий назначен главным тренером казанского «Рубина».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казанцев, контракт со Слуцким рассчитан на пять лет.

Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого он ушёл в отставку в конце ноября. В России он работал в «Уралане», «Динамо», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, а также с национальной командой.

Напомним, что 16 декабря «Рубин» отправил в отставку Романа Шаронова, который возглавлял команду с июня 2019 года.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее в «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого.