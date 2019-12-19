Баскетболист ЦСКА Джеймс в третий раз за сезон признан MVP тура в Евролиге

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) 14-го тура баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Джеймс в домашнем матче с сербским клубом «Црвена Звезда», завершившемся победой ЦСКА со счётом 100:74, набрал 29 очков, а также записал в свой актив три подбора и три ассиста.

Для 29-летнего американца это уже третья награда MVP тура. Прежде он был признал лучшим по итогам первого и восьмого туров Евролиги.

Ранее сообщалось, что Кит Лэнгфорд был номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.