Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов

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По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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Путёвки в 1/8 финала ЛЧ на данный момент забронировали английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Валенсия» и «Реал», итальянские «Ювентус» и «Наполи», немецкие «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» из Дортмунда, а также французские «Пари Сен-Жермен» и «Лион».

Два заключительных участника плей-офф Лиги чемпионов станут известны в среду, 11 декабря. Вакантными остаются по одной путёвке в 1/8 финала от группы С, где шансы на продолжение борьбы за трофей до сих пор сохраняют украинский «Шахтёр», хорватское «Динамо» и итальянская «Аталанта», и D, где за право выступить в плей-офф борьбу ведут испанский «Атлетико» и немецкий «Байер».

Оба российских клуба, принимавших участие в основном раунде ЛЧ — «Локомотив» и «Зенит», — заняли последние места в своих группах и весной 2020 года в еврокубках не сыграют.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.

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