Сарри пообещал убить игроков «Ювентуса», если они не обыграют «Байер»

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку пообещал убить своих футболистов, если они не сумеют одержать победу над леверкузенским «Байером» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Играть в Лиге чемпионов — это честь. Я ожидаю сильной и целенаправленной игры с «Байером», так как это всегда является нашей целью. Я хочу увидеть качественную игру, результат вторичен. Моя серия побед в Европе насчитывает уже 21 матча. Мне кажется, я где-то читал, что самая длинная победная серия для наставника составляет 22 матча. Так что если мои футболисты завтра не победят, я их убью!» — цитирует Сарри Football Italia

«Ювентус» досрочно выиграл группу D, квалифицировавшись в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» играет с «Бенфикой» в последнем туре Лиги чемпионов.

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