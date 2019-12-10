IBF: Джошуа будет лишён пояса за отказ драться с Пулевым

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В Международной боксёрской федерации заявили, что могут лишить пояса чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа в случае, если британец откажется от поединка с обязательным претендентом на титул, болгарином Кубратом Пулевым.
IBF: Джошуа будет лишён пояса за отказ драться с Пулевым
  • globallookpress.com

«Обязательным претендентом по версии IBF является Пулев. Джошуа должен провести защиту в своём следующем поединке. Если же это условие не будет соблюдено, Джошуа лишится пояса IBF и титул станет вакантным», — цитирует представителя пресс-службы организации РИА Новости.

Джошуа является чемпионом мира ещё по трём версиям: Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO).

Ранее глава WBO заявил, что Усик должен стать следующим соперником Джошуа.

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