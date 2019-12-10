Голоцуцков: наши спортсмены покажут всем кузькину мать

Российский гимнаст Антон Голоцуцков уверен, что даже под нейтральным флагом отечественные спортсмены сумеют показать высокие результаты на Олимпийских играх в Токио.

«Отстранение России не поможет в борьбе с допингом. Это политические игры. Россию захотели наказать, в чём-то ущемить, но это бесполезно. Мы же не трёхлетний ребёнок. Думаю, наши политики найдут, что им ответить. Да, некоторые из них призывают вовсе отказаться от участия в Олимпиадах. Но, послушайте, я всю жизнь отдал спорту, готовился к Играм, как же не ехать? Мы будем защищать честь страны под нейтральным флагом, выступать и показывать свой уровень. Об этом должен знать весь мир. Я сам поеду в Токио и буду болеть за наших атлетов. Наши спортсмены покажут всем кузькину мать, как в своё время говорил Никита Хрущёв. Ботинок снимать не буду, но, думаю, все понимают, о чём речь», — сказал Голоцуцков RT.

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