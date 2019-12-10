Стало известно, где может пройти контрольный матч между сборными Польши и России по футболу
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По словам пресс-атташе PZPN Якуба Квиатковского, которые передаёт ТАСС, место проведения предстоящего матча ещё не подтверждено, поскольку организация продолжает вести переговоры с Национальным стадионом в Варшаве по поводу долгосрочного контракта.
«Поэтому мы не можем ничего объявить, пока не достигнем соглашения», — добавил пресс-атташе PZPN.
Матч сборных Польши и России запланирован на 2 июня. Обе команды квалифицировались на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что команда Станислава Черчесова проведёт контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.