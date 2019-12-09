Глава ОКР: итоги заседания исполкома WADA были предсказуемы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта было предсказуемым.

«С сожалением хочу отметить, что итоги сегодняшнего заседания исполкома WADA были предсказуемы. Конечно, мы разочарованы, но изначально исходили из того, что рекомендации комитета по соответствию члены исполкома одобрят без каких-либо изменений. Особенно после того, как основные тезисы оказались в открытом доступе за две недели до их рассмотрения непосредственно исполкомом WADA», — заявил глава ОКР на пресс-конференции.

Он также выразил мнение, что рекомендации комитета WADA были опубликованы в открытом доступе с целью повлиять на исполком организации за две недели до принятия решения.

«Сейчас нам необходимо официально и очень внимательно изучить текст одобренных исполкомом WADA рекомендаций и окончательно сформировать свою юридическую позицию. Решение о согласии или несогласии с предписаниями исполкома WADA, как я уже говорил ранее, будет принимать наблюдательный совет российского антидопингового агентства, который соберётся в течение ближайших десяти дней. До заседания наблюдательного совета представители РУСАДА, ОКР и ПКР высказываться по вопросу согласия либо несогласия не уполномочены», — добавил Поздняков.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР должен сформировать список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду.