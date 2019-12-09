Тихонов: я на стороне WADA, политического заказа здесь нет
- РИА Новости
Ветеран спорта не нашёл в сложившейся ситуации политических мотивов.
«Раз в WADA говорят, что могут быть ещё наказания, значит, в загашниках у них есть ещё что-то, свежие примеры. Всё может случиться. Никакого политического заказа здесь нет. ВФЛА давно изгнана, этого было мало? Тяжёлая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне WADA. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто», — приводит слова Тихонова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что решение WADA прокомментировала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.