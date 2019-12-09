Тихонов: я на стороне WADA, политического заказа здесь нет

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов положительно оценил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года.

Ветеран спорта не нашёл в сложившейся ситуации политических мотивов.

«Раз в WADA говорят, что могут быть ещё наказания, значит, в загашниках у них есть ещё что-то, свежие примеры. Всё может случиться. Никакого политического заказа здесь нет. ВФЛА давно изгнана, этого было мало? Тяжёлая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне WADA. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что решение WADA прокомментировала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.