Глава комитета по соответствию WADA рассказал, в каком случае санкции по России могут быть пересмотрены

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что для пересмотра решения исполкома организации Россия должна изменить свою позицию и предоставить данные лаборатории.

«Наши условия изложены в рекомендациях. В соответствии с ними международные федерации будут продолжать работу и дальше. Кроме того, должны быть предоставлены данные из лаборатории. Если позиция России изменится, то продолжительность срока может быть пересмотрена. Пока ничего из этого не было сделано», — заявил Тейлор.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее был опубликован полный список санкций против российского спорта, принятый на исполкоме WADA.