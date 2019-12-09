Глава комитета по соответствию WADA рассказал, в каком случае санкции по России могут быть пересмотрены

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Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что для пересмотра решения исполкома организации Россия должна изменить свою позицию и предоставить данные лаборатории.
Глава комитета по соответствию WADA рассказал, в каком случае санкции по России могут быть пересмотрены
  • РИА Новости

«Наши условия изложены в рекомендациях. В соответствии с ними международные федерации будут продолжать работу и дальше. Кроме того, должны быть предоставлены данные из лаборатории. Если позиция России изменится, то продолжительность срока может быть пересмотрена. Пока ничего из этого не было сделано», — заявил Тейлор.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее был опубликован полный список санкций против российского спорта, принятый на исполкоме WADA.

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