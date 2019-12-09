USADA раскритиковало неполный запрет на участие российских спортсменов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение WADA по России. По его мнению, неполный запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях является сокрушительным ударом по чистым спортсменам и верховенству закона.

«Позволить России избежать полного запрета на участие в соревнованиях — ещё один сокрушительный удар по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона​​​. И, в свою очередь, реакция всех тех, кто ценит спорт, должна быть не чем иным, как восстанием против этой сломанной системы с целью форсировать реформы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Позднее стало известно, что Россия будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне для обжалования решения WADA об отстранении.