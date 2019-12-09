Балахничёв: результат апелляции России в CAS можно предсказать заранее

Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Валентин Балахничёв считает, что апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не поможет стране избежать четырёхлетней дисквалификации, наложенной Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Безусловно, это трагедия для атлетов, для спорта, но это было предсказуемо. Комиссия по соответствию сделала предложение, а исполком их, как правило, принимает. Была поднята огромная шумиха в прессе, во всём околоспортивном мире, в итоге решение было принято единогласно. В этой ситуации, на мой взгляд, обращение в CAS возможно, но результат можно заранее предсказать. Я сам был в CAS, знаю, как он работает, из кого состоит. Думаю, нам придётся смириться с четырёхлетним отстранением РУСАДА и двигаться дальше», — заявил Балахничёв RT.

Также заслуженный тренер России добавил, что не стоит посыпать голову пеплом из-за отстранения со стороны WADA.

«Решение не повлияет на участие спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом, и, кстати, это неплохо. Мы потеряем престиж, но качество сохраним, мы-то будем считать этих спортсменов своими. Тем не менее четыре года надо не спать, а переформатировать российский спорт и в первую очередь антидопинговую систему, а также заняться резервом, активно готовить новых атлетов, которые будут готовы через четыре года выступать на равных», — сказал Балахничёв.

Ранее Ласицкене назвала решение WADA позором для российского спорта.