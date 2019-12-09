Мозгов признался, что ему надоели вопросы о сроках возвращения на паркет

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Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о своём восстановлении после травмы.
Мозгов признался, что ему надоели вопросы о сроках возвращения на паркет
  • AFP

«Чувствую себя неплохо. Не спрашивайте, когда смогу выйти на паркет, меня этим вопросом уже достали. Могу ответить лишь одним словом: скоро. Пока занимаюсь без командной работы. Есть упражнения как с мячом, так и в тренажёрном зале. Так что получаю разнообразную нагрузку: и физическую, и игровую», — цитирует баскетболиста News.ru

Мозгов подписал контракт с «Химками» прошлым летом, однако пока не выходил на площадку. Последняя официальная игра россиянина датируется 12 апреля 2018 года, когда он выступал в составе «Бруклин Нетс» в НБА.

Ранее агент Мозгова заявил, что игрок попробует вернуться в НБА.

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