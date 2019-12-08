Радионова заявила, что Косторная, Трусова и Щербакова показали нереальную борьбу

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова оценила выступления россиянок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в финале серии Гран-при в Турине.

«Хочется поздравить девчонок с пьедесталом, вчера они нам показали нереальную борьбу. Саша Трусова продемонстрировала фантастический контент. Меня просто восхитило, как она мужественно заходила на эти четверные. Аня Щербакова — это грация и лёгкость. Алёна Косторная — это харизма и уверенность», — цитирует Радионову РИА Новости.

По её словам, у каждой из этих спортсменок есть своя индивидуальность. Также Радионова пожелала им удачи на чемпионате России.

Победу в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов одержала Алёна Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

Ранее тренер спортсменок Этери Тутберидзе после финала Гран-при подвела итоги первой половины сезона.