СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере футболиста «Васко да Гама»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим бразильского «Васко да Гама» Маррони да Силва Либертадо.
СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере футболиста «Васко да Гама»
  • © Nayra Halm/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bobsoccer со ссылкой на бразильскую газету Lance.

Отмечается, что, помимо армейцев, за игроком следит один итальянский клуб.

Президент «Васко да Гама» уже сообщил представителям форварда, что клуб готов вести переговоры по его переходу.

В текущем сезоне Маррони провёл 33 матча в чемпионате Бразилии, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить