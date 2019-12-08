СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере футболиста «Васко да Гама»

Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим бразильского «Васко да Гама» Маррони да Силва Либертадо.

Об этом сообщает Bobsoccer со ссылкой на бразильскую газету Lance.

Отмечается, что, помимо армейцев, за игроком следит один итальянский клуб.

Президент «Васко да Гама» уже сообщил представителям форварда, что клуб готов вести переговоры по его переходу.

В текущем сезоне Маррони провёл 33 матча в чемпионате Бразилии, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре Российской премьер-лиги.