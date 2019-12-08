Авербух: российское фигурное катание по-прежнему остаётся на лидирующих позициях

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от финала Гран-при.

«В целом для меня самым главным впечатлением от старта стало то, что российское фигурное катание по-прежнему остаётся на самых лидирующих позициях. У нас есть также и очень хорошая сильная юниорская команда, а это говорит о нашем большом будущем», — цитирует Авербуха ТАСС.

В женском одиночном катании трое россиянок заняли весь пьедестал почёта, а в соревновании спортивных пар бронзовыми призёрами Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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