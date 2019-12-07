Самарин о финале Гран-при: для начала это неплохой шажок наверх

Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

«Не сказал бы, чтобы получилось прямо собраться, в целом выходил с пустой головой, не думал ни о чём, ниже падать некуда, до верха далеко, но можно подтянуться. Ни о чём не думал, концентрировался на том, что делал, грубые ошибки были — просчитался с прыжком, не сообразил, на следующих стартах будем учитывать», — приводит слова Самарина ТАСС.

Он отметил, что критически высказывается о своих прокатах не из-за строгости к самому себе.

«Говорю как есть на самом деле. Пока нет повода радоваться тому, что я сейчас сделал. Конечно, этот финал подпортил впечатление, но я рад, что оказался здесь, это здорово. Для начала это неплохой шажок наверх, с чего-то надо начинать», — добавил спортсмен.

21-летний фигурист занял четвёртое место в финале Гран-при, набрав по итогам двух прокатов 248,83 балла — 81,32 за короткую программу и 167,51 за произвольную.

Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен установил два мировых рекорда в финале Гран-при.