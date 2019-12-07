Радионова: Косторная может выиграть чемпионат мира в этом сезоне

Известная российская фигуристка Елена Радионова высказала мнение о выступлении Алёны Косторной в короткой программе в финале серии Гран-при в итальянском Турине.

«Видно, что Косторная становится увереннее от старта к старту. Если она продолжит в том же духе, то спокойно может стать чемпионкой мира этого сезона», — приводит слова Радионовой Sport24.

16-летняя спортсменка выиграла прокаты с новым мировым рекордом, который теперь составляет 85,45 балла.

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 также высказалась о выступлении Александры Трусовой, которая допустила падение. По мнению Радионовой, ее соотечественница осознанно шла на риск, поскольку хочет побеждать.

«Хочется выразить Саше большой респект, потому что тройной аксель у неё недавно начал получаться. Сейчас не получилось, но ничего страшного. На других соревнованиях, я уверена, всё получится, потому что у неё сильный характер, она просто так это не оставит», — резюмировала двукратная призёрка финалов Гран-при.

Ранее Трусова заявила, что не расстроилась из-за падения в короткой программе.