Георгиев назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Свечников — второй

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отметили лучших игроков прошедшего игрового дня.

Лучшим стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 45 бросков в победном для команды матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

Вторым стал его соотечественник Андрей Свечников. На счету форварда «Каролины Харрикейнз» гол, результативная передача и решающий буллит, который принёс его команде победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Третьим стал форвард «Аризоны Койотс» Фил Кессел, оформивший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1).

Ранее сообщалось, что шайба Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте» в НХЛ.