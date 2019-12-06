Георгиев назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Свечников — второй

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отметили лучших игроков прошедшего игрового дня.
Георгиев назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Свечников — второй
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Лучшим стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 45 бросков в победном для команды матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

Вторым стал его соотечественник Андрей Свечников. На счету форварда «Каролины Харрикейнз» гол, результативная передача и решающий буллит, который принёс его команде победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Третьим стал форвард «Аризоны Койотс» Фил Кессел, оформивший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1).

Ранее сообщалось, что шайба Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте» в НХЛ.

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