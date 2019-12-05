Лукашенко воздал должное легенде «Црвены Звезды»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе государственного визита в Сербию поинтересовался судьбой одного из лучших югославских футболистов в истории Драгана Джаича.

Во время пребывания в Белграде белорусский лидер спросил, где находится экс-форвард «Црвены Звезды» и национальной сборной, информирует «Спортски журнал».

«Какой футболист это был!» — сказал Лукашенко.

73-летний пятикратный чемпион Югославии в составе «Звезды» и серебряный призёр чемпионата Европы — 1968 в настоящее время занимает пост почётного президента своего родного клуба. По мнению сербских журналистов, если бы Лукашенко нашёл время на посещение стадиона «Райко Митич», то, скорее всего, застал бы кумира своей юности на рабочем месте.

По словам Джаича, он лично не знаком с президентом Белоруссии, но вместе с «Црвеной Звездой» посещал Минск и остался впечатлён чистотой городских улиц.

«Мне нравится, что господин Лукашенко любит спорт», — отметил Джаич.

Ранее сообщалось о данном президентом Белоруссии обещании «повоевать» за развитие экономических отношений с Сербией.