Колокольцев принял участие во всероссийской конференции общества «Динамо»

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской конференции общества «Динамо» в Москве.
Колокольцев принял участие во всероссийской конференции общества «Динамо»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Делегаты по просьбе Владимира Стржалковского проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в качестве председателя общества «Динамо» и избрали на этот пост Анатолия Гулевского», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Гулевский занимает руководящие должности в течение почти 25 лет. Четыре года назад его избрали председателем Волгоградской областной организации общества «Динамо». Имеет почётный знак «За заслуги в развитии динамовского движения».

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