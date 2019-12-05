Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской конференции общества «Динамо» в Москве.

«Делегаты по просьбе Владимира Стржалковского проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в качестве председателя общества «Динамо» и избрали на этот пост Анатолия Гулевского», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Гулевский занимает руководящие должности в течение почти 25 лет. Четыре года назад его избрали председателем Волгоградской областной организации общества «Динамо». Имеет почётный знак «За заслуги в развитии динамовского движения».