В «Тамбове» опровергли информацию о банкротстве клуба

Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова опровергла появившуюся информацию о банкротстве клуба.

«У нас есть некоторые проблемы с налоговой инспекцией, но всё в рабочем порядке решается. Поэтому ни о каком банкротстве не может быть и речи», — приводит слова Коноваловой ТАСС.

Она отметила, что у клуба есть «небольшие» задолженности перед налоговой, которые она связала с необходимостью играть на арендованном стадионе.

«Я сама была на днях в управлении налоговой инспекции, разговаривала и объясняла всё. Нас слышат, нам идут навстречу. До банкротства мы не дойдём, так что ничего страшного», — добавила гендиректор клуба.

По информации СМИ, Управление федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании клуба банкротом.

По итогам 18 туров РПЛ «Тамбов», проводящий дебютный сезон в высшем дивизионе чемпионата России, занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что на «Ростов» и «Мордовию» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов.