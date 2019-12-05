В «Тамбове» опровергли информацию о банкротстве клуба

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова опровергла появившуюся информацию о банкротстве клуба.
В «Тамбове» опровергли информацию о банкротстве клуба
  • © Игорь Катаев
  • РИА Новости

«У нас есть некоторые проблемы с налоговой инспекцией, но всё в рабочем порядке решается. Поэтому ни о каком банкротстве не может быть и речи», — приводит слова Коноваловой ТАСС.

Она отметила, что у клуба есть «небольшие» задолженности перед налоговой, которые она связала с необходимостью играть на арендованном стадионе.

«Я сама была на днях в управлении налоговой инспекции, разговаривала и объясняла всё. Нас слышат, нам идут навстречу. До банкротства мы не дойдём, так что ничего страшного», — добавила гендиректор клуба.

По информации СМИ, Управление федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании клуба банкротом.

По итогам 18 туров РПЛ «Тамбов», проводящий дебютный сезон в высшем дивизионе чемпионата России, занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что на «Ростов» и «Мордовию» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить