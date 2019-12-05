﻿Рой Джонс назвал трёх величайших боксёров современности

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший назвал имена трёх лучших боксёров современности вне зависимости от весовых категорий.

«Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Без вопросов», — заявил Джонс в интервью RT.

Ранее легендарный боксёр сказал, что за два десятилетия в UFC зажглось больше звёзд, чем в боксе почти за 100 лет.