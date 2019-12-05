﻿Рой Джонс назвал трёх величайших боксёров современности

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший назвал имена трёх лучших боксёров современности вне зависимости от весовых категорий.
﻿Рой Джонс назвал трёх величайших боксёров современности
  • Reuters

«Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Без вопросов», — заявил Джонс в интервью RT.

Ранее легендарный боксёр сказал, что за два десятилетия в UFC зажглось больше звёзд, чем в боксе почти за 100 лет.

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