Головкин встретился с Роналду и получил в подарок футболку

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин встретился с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Отлично провёл время, встретившись сегодня с моим другом Криштиану Роналду! Работаем над кое-чем интересным совместно с DAZN. Не могу дождаться, когда все уже смогут увидеть», — написал Головкин в Twitter.

Головкин подарил Роналду именные боксёрские перчатки, а португалец в ответ презентовал футболку «Ювентуса» с фамилией Головкина и подписью: «Чемпиону с наилучшими пожеланиями».

Ранее Роналду заявил, что не прекратит соперничать с Месси.