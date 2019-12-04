Фуркад: удалось вернуть себе уверенность, которая была раньше

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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Эстерсунде.
Фуркад: удалось вернуть себе уверенность, которая была раньше
  • Reuters

«Вновь ощущаю «режим тигра». Это одна из самых тяжёлых побед. Сейчас удалось вернуть себе ту уверенность, которая была раньше. Всё прошло отлично: лыжи, стрельба. У Франции очень сильная команда. Пять человек в восьмёрке лучших. Это замечательно», — сказал француз в эфире «Матч ТВ».

Фуркад одержал первую за год победу на этапе Кубка мира. Весь пьедестал гонки заняли французские спортсмены.

Ранее Малышко рассказал о сложностях на трассе в Эстерсунде.

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