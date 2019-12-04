Самарин: подстёгивает, что девочки начали выдавать прокаты с четверными прыжками
«То, что девочки выдают такие прокаты, лишь подстёгивает. Анна Щербакова лутц освоила, который не все мужчины прыгают. А у нас ведь и сил больше. Значит, мы должны и прыгать больше, лучше, не уступать им. Когда я начинал разучивать четверные, то понимал, что без них никуда в наше время. Нужно прыгать, причём не по одному и даже не по два «квада». И делать это стабильно. Так, чтобы программа гармонично смотрелась. Это необходимость», — приводит слова фигуриста «Российская газета».
В женском фигурном катании четверные прыжки исполняют россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при.