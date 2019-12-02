Иванович назвал победу над «Спартаком» самой важной в сезоне

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Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра вышла напряжённой. Мы отдали сегодня все силы и эмоции как команда. Так что это большие три очка для нас. Конечно, в таком поединке оставаться в меньшинстве тяжело. Мы достаточно хорошо сыграли, за исключением ряда моментов, когда позволили сопернику пробить по воротам. «Спартак» ещё добавит, сто процентов. Видно, что в их игре появилась свежая идея. Думаю, мы сегодня взяли самые важные три очка со старта сезона», — цитирует Ивановича официальный сайт клуба.

Ранее Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака».

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