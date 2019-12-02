Боец UFC Нганну вновь вызвал Волкова на поединок, россиянин ответил

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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков предлагает камерунцу Фрэнсису Нганну провести поединок весной.

«Как выглядит твоё расписание 18 января? Позволь мне предложить тебе бесплатную путёвку в самый развлекательный город мира — Лас Вегас», — написал Нганну в Twitter.

Россиянин не остался в стороне, однако предлагает камерунцу бой весной в Париже.

«Как насчёт Парижа в марте? Или слишком опасаешься упасть на глазах у родной публики?» — ответил Волков.

Нганну уже вызывал россиянина на бой после его победы над американцем Грегом Харди.

Ранее Макгрегор хочет получить реванш с Нурмагомедовым в конце 2020 года.

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