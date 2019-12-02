Боец UFC Нганну вновь вызвал Волкова на поединок, россиянин ответил

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков предлагает камерунцу Фрэнсису Нганну провести поединок весной.

«Как выглядит твоё расписание 18 января? Позволь мне предложить тебе бесплатную путёвку в самый развлекательный город мира — Лас Вегас», — написал Нганну в Twitter.

Россиянин не остался в стороне, однако предлагает камерунцу бой весной в Париже.

«Как насчёт Парижа в марте? Или слишком опасаешься упасть на глазах у родной публики?» — ответил Волков.

Нганну уже вызывал россиянина на бой после его победы над американцем Грегом Харди.

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