Вяльбе заявила, что Большунов пока не набрал соревновательных кондиций

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии Александра Большунова.

«Я считаю, у Большунова нет никаких проблем. У него сейчас ещё не соревновательные кондиции, человек после болезни решил, что он должен горы свернуть. Нужно сейчас немного отдохнуть. Соревнования дадут ему возможность не так много тренироваться, как он это делал перед стартами, потому всё в порядке. Зато он с хорошим фундаментом подошёл к началу сезона. Давайте пока не будем говорить, кто сильнее и в чём сильнее. Впереди ещё как минимум четыре месяца борьбы», — цитирует Вяльбе Sport24.

На первом этапе Кубка мира в финском Руке Большунов занял пятое место в индивидуальной гонке классическим стилем.

Ранее сообщалось, что тренер считает пятое место неплохим результатом для лыжника Большунова в гонке на 15 км.

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