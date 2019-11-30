Колосков: у сборной России огромные шансы выйти из группы

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Михаил Диунов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата Европы — 2020.
Колосков: у сборной России огромные шансы выйти из группы
  • © РИА Новости

«У нас в этой группе не просто есть шансы, а они у нас огромные. У меня нет никаких сомнений, что сборная как минимум со второго места выйдет в следующий этап. Я бы сейчас не ставил задачу бороться за второе место, это программа минимум. С Бельгией, тем более, играем в Санкт-Петербурге. Можно ли сопоставить эту группу с той, что была на последнем чемпионате мира и Европы? Это бессмысленное сравнение. Разные соперники, разные уровни подготовки», — цитирует Колоскова Sport24.

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 попала в группу В, где сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее тренер сборной Бельгии выразил мнение, что Россия будет другой на чемпионате Европы.

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