Глава IIHF не исключил проведения ЧМ по хоккею в Екатеринбурге

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение, что чемпионат мира по хоккею в будущем может пройти в Екатеринбурге.

«Безусловно, мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург. Почему-то когда мы говорим о проведении мероприятий в России, то все думают только о Москве и Санкт-Петербурге. Но мы уже давно думаем об экспансии на восток», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира проходил в России трижды — в Москве, Санкт-Петербурге и Мытищах. Мировое первенство 2023 года планируется также провести в Северной столице.

Ранее Фазель заявил, что IIHF не рассматривает вариант переноса ЧМ по хоккею 2023 года из России из-за возможных санкций WADA.