Глава IIHF не исключил проведения ЧМ по хоккею в Екатеринбурге
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«Безусловно, мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург. Почему-то когда мы говорим о проведении мероприятий в России, то все думают только о Москве и Санкт-Петербурге. Но мы уже давно думаем об экспансии на восток», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Чемпионат мира проходил в России трижды — в Москве, Санкт-Петербурге и Мытищах. Мировое первенство 2023 года планируется также провести в Северной столице.
Ранее Фазель заявил, что IIHF не рассматривает вариант переноса ЧМ по хоккею 2023 года из России из-за возможных санкций WADA.