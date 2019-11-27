Фелиш признан лучшим футболистом Европы в возрасте до 21 года

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш стал обладателем престижной футбольной премии Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

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Об этом сообщает издание Tuttosport, учредившее данную награду в 2003 году. По итогам голосования 20-летний португалец опередил английского вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и немецкого полузащитника «Байера» Кая Хаверца. В прошлом году обладателем награды стал защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт. Ранее сообщалось, что «Севилья» заинтересована в покупке Фёдора Чалова.