Фелиш признан лучшим футболистом Европы в возрасте до 21 года
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Об этом сообщает издание Tuttosport, учредившее данную награду в 2003 году.
По итогам голосования 20-летний португалец опередил английского вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и немецкого полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
В прошлом году обладателем награды стал защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт.
Ранее сообщалось, что «Севилья» заинтересована в покупке Фёдора Чалова.