Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба «Хаммарбю» из Стокгольма.
Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба
  • Reuters

Как сообщает Sportbladet, 38-летний швед приобрёл порядка четверти акций клуба, являющегося принципиальным соперником воспитавшего его «Мальмё».

«Я помогу «Хаммарбю» стать лучшим в Скандинавии», — заявил Ибрагимович.

«Хаммарбю» — чемпион Швеции 2001 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате страны и гарантировала себе выход в квалификацию Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью намерен пригласить в «Тоттенхэм» Ибрагимовича.

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