Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба
- Reuters
Как сообщает Sportbladet, 38-летний швед приобрёл порядка четверти акций клуба, являющегося принципиальным соперником воспитавшего его «Мальмё».
«Я помогу «Хаммарбю» стать лучшим в Скандинавии», — заявил Ибрагимович.
«Хаммарбю» — чемпион Швеции 2001 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате страны и гарантировала себе выход в квалификацию Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью намерен пригласить в «Тоттенхэм» Ибрагимовича.