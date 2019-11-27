Песков заявил, что Россия не вправе удерживать спортсменов от выступлений за другие страны
- РИА Новости
«Российские спортсмены — лучшие в мире, и, конечно, вся страна ими гордится и будет гордиться дальше. Спортсмены должны дальше работать, чтобы обеспечивать свои лидирующие позиции. Что касаемо тех, кто решил выступать за другие страны, — это их выбор. Поэтому в зависимости от обстоятельств никто не может удерживать их», — заявил Песков.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что не исключает перехода российских спортсменов в другие страны из-за санкций WADA.