Украинский журналист считает, что мир будет рад избавиться от фигуристок и гимнасток из России

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Украинский спортивный журналист Артём Франков отреагировал на возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Украинский журналист считает, что мир будет рад избавиться от фигуристок и гимнасток из России
  • РИА Новости

«Четырёхгодичная дисквалификация России по линии УЕФА маловероятна, так как УЕФА не подписывал кодекс WADA. ФИФА подписывала, но уж здесь как карта ляжет, есть варианты — организация больно самостоятельная. В остальных случаях последую правильному примеру и не буду ничего говорить, всего лишь дожидаясь решений не только WADA, но и конкретных федераций. Понятно, что ряд видов спорта будет счастлив избавиться от российских спортсменов — к примеру, фигурное катание или художественная гимнастика», — написал Франков в своём Telegram.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России.

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