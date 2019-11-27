«Тоттенхэм» победил «Олимпиакос» в ЛЧ, отыгравшись с 0:2

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Английский «Тоттенхэм» одолел греческий «Олимпиакос» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 4:2.

В составе гостей отличились Юссеф Эль-Араби и Рубен Семеду на 6-й и 19-й минутах соответственно. Подопечные Жозе Моуринью ответили голами Деле Алли (45 + 1), Сержа Орье (73) и дублем Гарри Кейна (50-я и 77-я минуты).

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Лондонцы располагаются на втором месте в группе B. «Олимпиакос» c одним баллом находится на последней строчке. 

Ранее «Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов.

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