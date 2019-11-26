ПКР: наблюдательный совет РУСАДА примет решение по вердикту WADA

В Паралимпийском комитете России (ПКР) сообщили, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) примет решение о согласии или несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно статуса РУСАДА.

«По итогам мероприятия, руководствуясь принципами надлежащего управления, а также во избежание конфликта интересов было принято решение уполномочить наблюдательный совет РУСАДА рассмотреть решения по итогам заседания исполнительного комитета WADA, намеченного на 9 декабря 2019 года, и принять решение о согласии или несогласии с ним», — говорится в заявлении на официальном сайте ПКР.

Отмечается, что наблюдательный совет РУСАДА также уведомит WADA об этом решении.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не бойкотировать Олимпиаду в случае жёстких санкций WADA.