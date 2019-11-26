ПКР: наблюдательный совет РУСАДА примет решение по вердикту WADA

Короткая ссылка
В Паралимпийском комитете России (ПКР) сообщили, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) примет решение о согласии или несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно статуса РУСАДА.
ПКР: наблюдательный совет РУСАДА примет решение по вердикту WADA
  • РИА Новости

«По итогам мероприятия, руководствуясь принципами надлежащего управления, а также во избежание конфликта интересов было принято решение уполномочить наблюдательный совет РУСАДА рассмотреть решения по итогам заседания исполнительного комитета WADA, намеченного на 9 декабря 2019 года, и принять решение о согласии или несогласии с ним», — говорится в заявлении на официальном сайте ПКР.

Отмечается, что наблюдательный совет РУСАДА также уведомит WADA об этом решении.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не бойкотировать Олимпиаду в случае жёстких санкций WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить