Зюганов призвал не бойкотировать Олимпиаду в случае жёстких санкций WADA

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию в отношении России.

«Сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении. Но ничего нового тут нет. Если помните, США бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, потом им в Сочи не нравилось, сегодня им не нравится наша лёгкая атлетика», — приводит слова Зюганова Национальная служба новостей.

Тем не менее он считает, что российским спортсменам необходимо соревноваться с высоко поднятой головой.

«Бойкот сегодня не метод борьбы. Кто отсутствует на спортивной площадке, тот всегда неправ. Нужно доказывать на всех фронтах наши возможности», — сказал Зюганов.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее в WADA сообщили, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу.