Зюганов призвал не бойкотировать Олимпиаду в случае жёстких санкций WADA
- РИА Новости
«Сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении. Но ничего нового тут нет. Если помните, США бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, потом им в Сочи не нравилось, сегодня им не нравится наша лёгкая атлетика», — приводит слова Зюганова Национальная служба новостей.
Тем не менее он считает, что российским спортсменам необходимо соревноваться с высоко поднятой головой.
«Бойкот сегодня не метод борьбы. Кто отсутствует на спортивной площадке, тот всегда неправ. Нужно доказывать на всех фронтах наши возможности», — сказал Зюганов.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее в WADA сообщили, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу.