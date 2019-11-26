Колобков: по проведению каждого турнира в России будет отдельное обсуждение

Министр спорта России Павел Колобков высказался о возможном запрете на проведение в стране международных соревнований согласно рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Есть рекомендация. Но есть дополнения. Запланированные соревнования, отмена либо непроведение которых приведёт к определённым сложностям», — сказал Колобков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, по поводу проведения каждого турнира прописаны соглашения, в которых учтены юридические права и обязанности, а также гарантии проведения.

«Если такие санкции будут приняты, то по каждому соревнованию будет отдельное обсуждение. Я считаю, что у нас есть достаточно хорошая юридическая позиция», — заявил Колобков.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее в WADA сообщили, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу.